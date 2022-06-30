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Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине

08:46 30.06.2022
Глава государства отметил, что доверяет профессионалам, выполняющим задачи в ходе спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

«Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», - сказал глава государства.

Путин отметил, что доверяет профессионалам, выполняющим задачи в ходе спецоперации, и добавил, что они действуют так, как считают нужным для достижения поставленной цели. Он также призвал увековечить в искусстве подвиг российских бойцов в ходе спецоперации.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине. Расчеты тяжелых огнеметных систем вели огонь на уничтожение укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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