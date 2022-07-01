Восстанавливая связи: кадры прибытия первого автобуса из Херсона в Симферополь

Ранее свое мнение о восстановлении автобусного сообщения высказали пассажиры - они порадовались удобству передвижения по новым автобусным маршрутам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с первым автобусом, который прибыл из Херсона в Симферополь. Ранее прерванное, автобусное сообщение между уже освобожденным Херсоном и Крымом теперь восстановлено.

Ранее свое мнение о восстановлении автобусного сообщения высказали пассажиры - они порадовались удобству передвижения по новым автобусным маршрутам.

Тем временем российские войска и группировки республик Донбасса продолжают продвигаться вперед в ЛНР. Согласно заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, под контроль взят Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Наступающие подразделения вышли непосредственно к Лисичанску.

Также Конашенков сообщил о неорганизованном отходе отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.