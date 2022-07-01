Пассажиры порадовались удобству новых автобусных маршрутов между Херсоном и Крымом

Между Симферополем и Херсоном автобусы будут отправляться из обоих городов два раза в день.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Регулярное автобусное сообщение заработало между городами Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Пассажиры автобусов рассказали «Звезде» об удобстве новых маршрутов.

«Раньше мы добирались через Крым или через Запорожье. Я из России, российская гражданка, а мама у меня живет в Бердянске. Теперь гораздо проще, потому что есть регулярные рейсы, автобусы», - отметила пассажирка Юлия.

Ее мать Валентина рассказала, что в Крыму у нее живет сын, поэтому теперь благодаря новым маршрутам она с ним может видеться чаще.

«Смогу часто с ним видеться, ездить туда, а он ко мне будет приезжать таким же автобусом. Легкий путь, быстрый и удобный», - поделилась Валентина.

С 1 июля также планировалось возобновить ж/д сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, однако, как сообщил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов, работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, из-за чего запуск поездов отложен на несколько дней.