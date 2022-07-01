Пассажиры порадовались удобству новых автобусных маршрутов между Херсоном и Крымом
Регулярное автобусное сообщение заработало между городами Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Пассажиры автобусов рассказали «Звезде» об удобстве новых маршрутов.
«Раньше мы добирались через Крым или через Запорожье. Я из России, российская гражданка, а мама у меня живет в Бердянске. Теперь гораздо проще, потому что есть регулярные рейсы, автобусы», - отметила пассажирка Юлия.
Ее мать Валентина рассказала, что в Крыму у нее живет сын, поэтому теперь благодаря новым маршрутам она с ним может видеться чаще.
«Смогу часто с ним видеться, ездить туда, а он ко мне будет приезжать таким же автобусом. Легкий путь, быстрый и удобный», - поделилась Валентина.
С 1 июля также планировалось возобновить ж/д сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, однако, как сообщил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов, работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, из-за чего запуск поездов отложен на несколько дней.