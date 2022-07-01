Первый за восемь лет автобус начал курсировать между Херсоном и Крымом

Пассажирские автобусы будут ходить по маршруту два раза в день.

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Автобусное сообщение заработало между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем впервые за последние восемь лет. Первые автобусы по направлениям Симферополь - Херсон и Херсон - Симферополь отправились в 06.30 1 июля.

Между Симферополем и Херсоном автобусы будут отправляться из обоих городов два раза в день. Они будут прибывать на границу между двумя регионами, где пассажиров ожидает досмотр и пересадка на местный автобус. Цена поездки составит 1 300 рублей.

В Мелитополь и Бердянск из Крыма автобусы будут ходить также два раза в день. Цена билета по первому маршруту составляет 1 300 рублей, по второму - 1 800 рублей. Приобрести билет на освобожденных территориях можно как за рубли, так и за гривны.

С 1 июля также планировалось возобновить ж/д сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, однако, как сообщил 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов, работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, из-за чего запуск поездов отложен на несколько дней.