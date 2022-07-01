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МО РФ: наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска

12:21 01.07.2022
Вооруженные силы Украины на этом направлении несут большие потери.
© Видео: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, противник на этом направлении несет большие потери, отмечается неорганизованный отход войск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за последние трое суток под контроль удалось взять Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросскую, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка и выйти непосредственно к городу.

Конашенков отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом районе несут большие потери. Так, в селе Верхнекаменка противник за сутки потерял более 120 человек убитыми, в Верхнекаменском - 70.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска», - сказал он.

Ранее в МО РФ сообщили о критической ситуации с продовольствием в ряде украинских подразделений на Лисичанском направлении. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов

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