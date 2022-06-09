Десять условий: чего хочет Турция от Финляндии и Швеции в обмен на членство в НАТО

Современная Турция демонстрирует свою независимость в Североатлантическом альянсе и стремится проводить внешнюю политику самостоятельно.

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С самого утра турецкая тема лидирует в мировой информационной повестке. Помимо российско-турецких переговоров, внимание привлекла статья газеты Yeni Safak.

В ней автор, не называя источники, публикует список из десяти требований Турции к Швеции и Финляндии касательно их членства в альянсе. И вот одно из первых условий.

«Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», - гласит одна из цитат данной статьи.

Стокгольм и Хельсинки пожелали присоединиться к Североатлантическому альянсу на фоне российской военной спецоперации на Украине. Они якобы видят угрозы своему суверенитету, хотя для этого, как не раз указывали в Кремле, нет ни единого повода.

США и Великобритания потенциальным членам блока дали зеленый свет. В Турции к такой перспективе сразу отнеслись крайне отрицательно.

«Мы объяснили, почему мы против членства этих стран. С причинами и примерами. До сих пор мы не получили никакого конкретного документа, который мог бы развеять наши сомнения», - заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Пожалуй, впервые за новейшую историю НАТО в блоке настолько напряженная атмосфера. Доходит до прямых ультиматумов. Среди требований - полный разрыв Швецией и Финляндией всех контактов с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Речь идет о поставках северными странами в Курдистан оружия и предоставлении беглым членам РПК убежища. По данным шведских СМИ, Эрдоган потребовал уволить шведского министра обороны - это также является условием для вступления в НАТО. Шведы дипломатично воздерживаются от резких заявлений.

«Я рассчитываю на дальнейшие конструктивные встречи в ближайшем будущем. И наши ответы на требования Турции будут зависеть от этих переговоров. Необходимо улаживать любые проблемы или недоразумения, которые могут возникнуть», - выступила с заявлением премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

В целом, современная Турция демонстрирует свою независимость в НАТО и свое желание проводить внешнюю политику самостоятельно.

Какие еще требования выдвигает Турция к Западу и к двум скандинавским странам в обмен на их членство в НАТО и почему настолько важна для Турции Рабочая партия Курдистана смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.