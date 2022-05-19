Турция подготовила «скандинавское досье» с требованиями к Швеции и Финляндии по НАТО

Ранее в СМИ появились данные, что Турция заблокировала начало рассмотрения заявок на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

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Анкара может изменить свое отношение к членству Швеции и Финляндии в Организации Североатлантического договора, если они выполнят пять основных условий Турции, передает газета Türkiye, ссылаясь на дипломатические источники.

Было подчеркнуто, что для дипломатов из Швеции и Финляндии, которые планируют приехать в Анкару на следующей неделе, было сформулировано «скандинавское досье», в котором турецкая сторона перечислила свои условия.

По данным издания, Анкара в документе, в частности, требует экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО.

«Они (дипломаты, - Прим. ред.) будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию», - сообщает газета.

Ранее в СМИ появились данные, что Турция заблокировала начало рассмотрения заявок на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Утверждалось, что этот вопрос постараются разрешить путем дипломатического процесса между Анкарой, Хельсинки, Стокгольмом и Вашингтоном.