Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией

Неназванные источники газеты заявили, что членство обеих скандинавских стран запланировано на лето 2022 года.

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По сообщению британской газеты Times, этим летом Североатлантический альянс пополнится еще двумя членами. Информируется, что ими станут ранее державшие нейтралитет Швеция и Финляндия.

Неназванные источники газеты сообщили, что принятие членства обеими скандинавскими странами запланировано на лето 2022 года. Таким образом, число членов НАТО составит 32 страны-участницы.

«Вашингтон делает ставку на этот шаг, который растянет российские вооруженные силы и расширит западный альянс с 30 до 32 членов», - пишет британское издание.

«Таймс» сообщает, ссылаясь на официальные лица США, что членство этих двух стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

Встреча проходила 6 и 7 апреля, на которой присутствовали Швеция и Финляндия. Отмечено, что заявка Финляндии будет подана в июне. После это сделает и Швеция. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что «пришло время».

Немногим ранее сообщалось о проходившем в Брюсселе двухдневном саммите Североатлантического альянса. Особенностью данной встречи стало принятие в ней участия министров иностранных дел стран, не входящих в Североатлантический альянс. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, а также Финляндия и Швеция, Украина и Грузия.

Во время выступления на саммите отличился генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что страны договорились «и дальше обеспечивать поддержку Украины, чтобы Украина одержала вверх в борьбе <...>». А госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении США Украине 300 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов по его распоряжению на приобретение американских противотанковых комплексов.