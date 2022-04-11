В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией

Марина Крижановская
04:12 11.04.2022
Неназванные источники газеты заявили, что членство обеих скандинавских стран запланировано на лето 2022 года.
Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

По сообщению британской газеты Times, этим летом Североатлантический альянс пополнится еще двумя членами. Информируется, что ими станут ранее державшие нейтралитет Швеция и Финляндия.

Неназванные источники газеты сообщили, что принятие членства обеими скандинавскими странами запланировано на лето 2022 года. Таким образом, число членов НАТО составит 32 страны-участницы.

«Вашингтон делает ставку на этот шаг, который растянет российские вооруженные силы и расширит западный альянс с 30 до 32 членов», - пишет британское издание.

«Таймс» сообщает, ссылаясь на официальные лица США, что членство этих двух стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

Встреча проходила 6 и 7 апреля, на которой присутствовали Швеция и Финляндия. Отмечено, что заявка Финляндии будет подана в июне. После это сделает и Швеция. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что «пришло время».

Немногим ранее сообщалось о проходившем в Брюсселе двухдневном саммите Североатлантического альянса. Особенностью данной встречи стало принятие в ней участия министров иностранных дел стран, не входящих в Североатлантический альянс. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, а также Финляндия и Швеция, Украина и Грузия.

Во время выступления на саммите отличился генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что страны договорились «и дальше обеспечивать поддержку Украины, чтобы Украина одержала вверх в борьбе <...>». А госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении США Украине 300 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов по его распоряжению на приобретение американских противотанковых комплексов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:12 В стране и мире
Times: блок НАТО летом пополнится Финляндией и Швецией
03:13 В стране и мире
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
01:56 В стране и мире
Видео
С младенцем на руках: съемочная группа «Звезды» сопроводила беженцев на пути из Мариуполя
00:10 В стране и мире
Бибилов и Гаглоев вышли во второй тур президентских выборов в Южной Осетии
23:00 В стране и мире
Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета половины голосов
Популярное
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.