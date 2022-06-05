Эрдоган заявил о неизменной позиции по расширению НАТО за счет Швеции и Финляндии

Официальная Анкара выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за их лояльного отношения к Рабочей партии Курдистана.

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Позиция Турции по расширению Североатлантического альянса за счет вступления в него Швеции и Финляндии не изменится без исполнения требований официальной Анкары. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию», - приводит ТАСС слова турецкого лидера.

В мае Турция заявила, что следит за процессом вокруг вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции и пока не может смотреть на это положительно. Причиной такого отношения к ситуации является лояльность Финляндии и Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Анкары об отказе поддержать присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу выразил мнение о необходимости изучить опасения Турции.