«Пусть не обижаются»: Эрдоган озвучил позицию Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

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Турция не может сказать «да» вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«НАТО (в случае членства Финляндии и Швеции. - Прим.ред.) не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются», - заявил он на пресс-конференции после встречи с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном.

Он добавил, что делегации из Финляндии и Швеции собираются посетить Турцию. Однако им не стоит утруждать себя поездками, чтобы попытаться переубедить Анкару, подчеркнул Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что скандинавские страны имеют привычку «гостеприимно относиться» к террористам и пускать их в парламент.

Швеция и Финляндия официально заявили о своих намерениях вступить в Североатлантический альянс. По словам российского лидера Владимира Путина, у РФ нет проблем с этими странами и угрозы такое решение не несет, однако меры ответного реагирования будут приняты в случае расширения военной инфраструктуры альянса.