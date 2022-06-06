«Очень сильный огонь»: как выглядят последствия мощных украинских обстрелов Донецка

Ранее мэр Донецка заявил о том, что в ходе украинского обстрела были зафиксированы попадания по территории горводоканала.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на месте прилета украинских снарядов, которые были сегодня днем выпущены по Донецку.

«Сразу несколько пожарных расчетов ДНР тушат вот это здание, в которое было прямое попадание, но получается пока с трудом. Очень сильный огонь. Судя по всему, здесь было производственное помещение стройматериалов или мебельной фабрики», - прокомментировал корреспондент.

Мэр Донецка заявил о том, что в ходе украинского обстрела были зафиксированы попадания по территории горводоканала.

Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий другого мощного обстрела со стороны ВСУ по центру Донецка, произошедшего ночью.

Тем временем в Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 в районе Славянска.