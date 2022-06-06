«Очень сильный огонь»: как выглядят последствия мощных украинских обстрелов Донецка
Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на месте прилета украинских снарядов, которые были сегодня днем выпущены по Донецку.
«Сразу несколько пожарных расчетов ДНР тушат вот это здание, в которое было прямое попадание, но получается пока с трудом. Очень сильный огонь. Судя по всему, здесь было производственное помещение стройматериалов или мебельной фабрики», - прокомментировал корреспондент.
Мэр Донецка заявил о том, что в ходе украинского обстрела были зафиксированы попадания по территории горводоканала.
Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий другого мощного обстрела со стороны ВСУ по центру Донецка, произошедшего ночью.
Тем временем в Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 в районе Славянска.