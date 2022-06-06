Мэр Донецка сообщил об обстреле ВСУ по территории горводоканала

По словам главы администрации Донецка, в результате обстрела ВСУ есть пострадавшие.

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы попадания на территорию Донецкого горводоканала, есть постардавшие. Об этом сообщил глава администрации города Донецк Алексей Кулемзин.

«Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по ул. Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле Петровского района города Донецк. Согласно заявлению ведомства, погиб один мирный житель.

До этого в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Донецка город остался без эфирного телевещания.