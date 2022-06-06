Снарядами «Градов»: кадры с мест массированного обстрела ВСУ в Донецке

В частности, под огнем артиллерии оказались Киевский, Калининский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка.

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Украинские боевики подвергли массированному обстрелу город Донецк. В частности, под огнем артиллерии оказались Киевский, Калининский, Ленинский и Куйбышевский районы столицы Донецкой Народной республики, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Также очевидцы опубликовали кадры пострадавшей от обстрелов местности. На них можно увидеть, как из домостроений идут густые столбы дыма.

«За час по Донецку прилетело 50 Градов и 18 снарядов арты 122 мм», - написал посол Луганской Народной республики в РФ Родион Мирошник у себя в Telegram.

Напомним, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб один мирный житель. До этого стало известно, что Донецк остался без эфирного телевещания после очередного обстрела ВСУ.