Машины сгорели дотла: кадры последствий мощного обстрела ВСУ в центре Донецка

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины жилого района в Донецке сгорело несколько автомобилей, в асфальте образовались воронки, а в окнах домов выбиты стекала. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

По словам местной жительницы Светланы Наумовой, ее семья находилась дома, люди ужинали, когда прогремело несколько взрывов. Квартира не пострадала, однако дочь и зять женщины лишились своих автомобилей - они сгорели. Люди предполагают, что снаряд попал в одну из машин, она вспыхнула, после чего загорелись и стоящие рядом.

Около 21.05 украинские войска выпустили по Ворошиловскому району 40 ракет БМ-21 «Град». Обстрелами повреждены также две школы, лицей, гимназия и ясли-сад. Пострадали, предварительно, 13 человек: троим помощь оказана на месте, десять госпитализированы, включая ребенка и одного человека в тяжелом состоянии.