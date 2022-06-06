В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе Славянска

© Видео: Минобороны России © Фото: Nina Liashonok, ZUMAPRESS, Globallookpress

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили один украинский истребитель МиГ-29, который был поражен в районе города Славянска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил представитель Минобороны.

Также были уничтожены 13 украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Харьковской и Запорожской областями.

По данным российского Минобороны, с начала специальной военной операции было уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1 127 беспилотных летательных аппаратов, а также 3 424 танка и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов