Санкционный просчет: как Запад хотел наказать Россию, а «задушил» весь мир

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Мир стоит на грани продовольственного кризиса. Цены на энергоресурсы летят вверх, а следом дорожает и все остальное - бензин, продукты питания. Не стоит думать, что это случилось внезапно - объясняет президент Владимир Путин. На неделе он дал большое интервью. Рост цен начался задолго до событий на Украине - еще два года назад, в период пандемии. Тогда власти США, пытаясь повлиять на ситуацию, по словам президента, приняли неправильное решение - начали печатать доллары и вливать их в экономику. Это было ошибкой, последствия которой сейчас ощущают все.

«Денежная масса в США выросла на 5,9 триллионов долларов. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6 %. Думали, что доллар - мировая валюта, что он рассосется незаметно по экономике. Оказалось, что это не так», - сказал Путин.

Президенту был задан вопрос и о мировом кризисе в энергетике. Путин подчеркнул - причиной этого стала недальновидная политика европейских властей. Они переоценили возможности альтернативной, так называемой зеленой энергетики, что и привело к росту цен на углеводороды.

«Это перспектива, но сегодня этого нет в должном объеме. Принижают значение традиционных видов энергетики. К чему это привело - банки перестали давать кредиты, все это привело к недоинвестированию, а как результат - к повышению цен», - констатировал глава государства.

Отказ от долгосрочных контрактов с Москвой и санкционное безумие Запада - лишь усугубили и без того непростую ситуацию на топливном и продовольственном рынках, добавил Владимир Путин. И попытки списать все эти проблемы на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

«Мы видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на Россию. Хочу сказать, это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую», - напомнил президент.

А сейчас Запад пытается обвинить Москву еще и в том, что она якобы не дает вывести 20 миллионов тонн зерна, заблокированные в украинских портах и тем самым провоцирует продовольственный кризис. Такие заявления Владимир Путин назвал блефом.

«Не мы же заминировали подходы к порту. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли, груженые зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря. Существует другая возможность: порты Азовского моря - Бердянск, Мариуполь - находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты», - пообещал Путин.

Глава государства заметил, вывести зерно можно и по суше через Румынию и Польшу, было бы желание. И самое простое - через Белоруссию. Впрочем, даже это ситуацию кардинально не исправит. Мировые цены на продовольствие продолжат расти. Это связано с эмбарго на наши удобрения.

«Ведь американцы и британцы ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции. А европейцы - нет. Сами в контактах со мной говорят: "Да, да, нужно подумать, нужно что-то делать". А сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх - вот и все. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик», - сказал российский лидер.

Явно не улучшат ситуацию на мировых рынках и новые санкции, принятые на этой неделе. На внеочередной саммит в Брюссель лидеры ЕС съезжались раздраженными. К единому мнению по шестому, злосчастному пакету антироссийских санкций в Европе не могли прийти больше месяца. Спорили про эмбарго на российскую нефть. В итоге, 31 мая появилось сообщение, что странам ЕС наконец удалось договориться.

Подробнее про интервью главы государства и санкционные просчеты коллективного Запада - в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».