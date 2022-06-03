Путин перечислил пять способов вывоза зерна из Украины

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Проблем с вывозом украинского зерна не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что вывезти его можно пятью способами.

По словам президента, вывести зерно можно через украинские порты, однако официальный Киев заминировал подходы к ним и предстоит кропотливая работа по разминированию; через Польшу; по Дунаю через Румынию; через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, через Белоруссию. В последнем случае с Минска необходимо будет снять санкции, напомнил Путин.

«Это не наш вопрос, но во всяком случае президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, ставит вопрос именно так», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

Вывозить зерно через подконтрольные России порты в Азовском и Черном морях тоже можно, уточнил президент, но только после того, как ВС РФ закончат их разминирование. В остальном, Москва не собирается выдвигать никаких условий.

«Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении», - пообещал президент.

Заявления некоторых лидеров стран коллективного Запада о том, что Россия не позволяет вывозить зерно Путин назвал блефом и попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.