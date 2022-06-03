В стране и мире Путин объяснил, почему США не удалось распространить беспрецедентную инфляцию на весь мир Ян Брацкий В результате работы печатного станка, объем денежной массы в США вырос на 38,6%, уточнил президент. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Небывалая инфляция в Соединенных Штатах Америки явилась следствием беспрецедентной работы печатного станка. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин. С его слов, с февраля 2020 по конец 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллионов. «Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%.Видимо финансовые власти США рассчитывали, что так как доллар является мировой валютой, то он, как и раньше, рассосется по мировой экономике и в самих Штатах это не заметят. Оказалось, что это не так», - констатировал Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика