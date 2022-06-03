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Путин объяснил, почему США не удалось распространить беспрецедентную инфляцию на весь мир

Ян Брацкий
20:56 03.06.2022
В результате работы печатного станка, объем денежной массы в США вырос на 38,6%, уточнил президент.
Путин объяснил, почему США не удалось распространить беспрецедентную инфляцию на весь мир
© Фото: ТРК "Звезда"
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Небывалая инфляция в Соединенных Штатах Америки явилась следствием беспрецедентной работы печатного станка. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин. С его слов, с февраля 2020 по конец 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллионов.

«Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной  массы вырос на 38,6%.Видимо финансовые власти США рассчитывали, что так как доллар является мировой валютой, то он, как и раньше, рассосется по мировой экономике и в самих Штатах это не заметят. Оказалось, что это не так», - констатировал Путин.

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