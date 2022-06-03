ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России

В течение полугода страны Европейского союза откажутся от импорта нефти из РФ.

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Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми.

Кроме того, шестой пакет санкций подразумевает поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. На данный момент исключение сделано для поставок по трубопроводам.

От системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Также введение новых санкций подразумевает запрет на вещание в Европе телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр - Международный», передает ТАСС.

Ранее французское издание Le Figaro опубликовало материал о том, что эмбарго ЕС на нефть из России приведет к серьезным последствиям и для Брюсселя, и для Москвы, а также сильно изменит ситуацию на мировом рынке.

По мнению экспертов, запрет на поставки российских энергоносителей в Европу морским путем не поспособствует улучшению сегодняшней ситуации, в то время как цены на ресурсы превышают рекордные