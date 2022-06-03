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Путин назвал блефом заявления, что Россия «не дает вывозить» украинское зерно

Вадим Синицын
20:13 03.06.2022
Путин назвал блефом заявления, что Россия «не дает вывозить» украинское зерно
Путин назвал блефом заявления, что Россия «не дает вывозить» украинское зерно
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения РФ в том, что она якобы не дает вывозить украинское зерно. Глава государства отметил, что эти утверждения далеки от реальности.

«Это блеф. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готов экспортировать 20 миллионов тонн. Это всего 2,5%. Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница - всего 20%, значит, эта украинская пшеница - всего 0,5%», - сказал президент в интервью каналу «Россия 1».

Путин подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. Вывозить его можно через порты, которые находятся под контролем Киева – однако для этого их придется разминировать. Кроме того, можно вывозить по суше через Румынию, Венгрию и Польшу. Удобнее всего через Белоруссию, но тогда с Минска придется снять санкции, отметил президент.

«Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Но не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала. Я уже много раз говорил: пусть они разминируют и пусть корабли с зерном выходят. Мы гарантируем их проход без всяких проблем», - сказал Путин.

Со своей стороны Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн. Кроме того, Москва гарантирует мирный вывоз зерна и заход судов в Азовское и Черное море.

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