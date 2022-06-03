МЧС: из горящего здания бизнес-центра в Москве спасли более 120 человек
Ранее на место происшествия прибыл глава ведомства Александр Куренков.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В МЧС РФ сообщили, что из горящего здания «Гранд Сетунь Плаза» спасли более 120 человек. Поиск людей продолжается, также отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в здании бизнес-центра на западе Москвы вспыхнуло пламя. В СМИ появилась информация о том, что ранг сложности пожара повысили до пятого из пяти возможных, в здании остались люди.
Позже стало известно, что глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место пожара. Кроме этого, столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что соответствующие поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара были даны.
Кроме этого, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной ЧП могли стать действия злоумышленников.