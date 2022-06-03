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Бизнес-центр загорелся в Москве

Виктория Ивашечкина
10:05 03.06.2022
Ранг сложности пожара повысили до пятого из пяти возможных.
© Видео: VK, Москва online, Мария Полупанова © Фото: VK, Москва online
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Мощный пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы.

По последней информации, ранг сложности пожара повысили до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди, цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о третьем ранге сложности пожара. Также уточнялось, что пламя охватило первые четыре этажа здания.

На данный момент проводится эвакуация. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. 

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах загорелся склад с пластиком. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

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