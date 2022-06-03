Глава МЧС Куренков прибыл на место пожара в Москве.

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Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре в Москве.

Ранее поступила информация о том, что на территории «Гранд Сетунь плазы» на западе столицы вспыхнул пожар. Как сообщили СМИ, ранг сложности пожара повысили до пятого из пяти возможных, в здании остаются люди.

Также уточнялось, что пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи. Ранее утверждалось, что пламя охватило первые четыре этажа здания.