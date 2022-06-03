Люди могут быть заблокированы на верхних этажах горящего бизнес-центра в Москве

Ранг пожара в бизнес-центре повышен до максимального пятого. Пламя быстро распространяется из-за того, что в здании присутствует большое количество синтетических материалов.

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Несколько человек могут оставаться внутри охваченного огнем здания бизнес-центра на западе Москвы, передает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что ранг пожара в здании повысили до максимального пятого. Пламя быстро распространяется из-за того, что в здании присутствует большое количество синтетических материалов.

«Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри», - рассказал собеседник агентства.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что соответствующие поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара были даны.

В МЧС России сообщили, что глава ведомства Александр Куренков уже прибыл на место происшествия.