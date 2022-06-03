Названы возможные причины крупного пожара в бизнес-центре в Москве

Из горящего здания «Гранд Сетунь Плаза» удалось спасти более 120 человек. В настоящий момент поиски людей продолжаются.

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СМИ назвали несколько возможных причин крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы.

Так, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной ЧП могли стать действия злоумышленников.

«Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия», - сказал собеседник агентства.

В то же время ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения передает, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», - говорится в сообщении.

«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, также сообщает, что основной версией произошедшего в столичном БЦ является короткое под вентфасадом входной группы.

Ранее в МЧС России сообщили, что из горящего здания «Гранд Сетунь Плаза» удалось спасти более 120 человек. В настоящий момент поиски людей продолжаются.