Названы возможные причины крупного пожара в бизнес-центре в Москве
СМИ назвали несколько возможных причин крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы.
Так, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной ЧП могли стать действия злоумышленников.
«Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе – умышленные действия», - сказал собеседник агентства.
В то же время ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения передает, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.
«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», - говорится в сообщении.
«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, также сообщает, что основной версией произошедшего в столичном БЦ является короткое под вентфасадом входной группы.
Ранее в МЧС России сообщили, что из горящего здания «Гранд Сетунь Плаза» удалось спасти более 120 человек. В настоящий момент поиски людей продолжаются.