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МО РФ: уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске

11:37 30.06.2022
Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 30 июня заявил, что в ходе спецоперации украинская сторона несет большие потери.

«28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск», - сказал он.

ВКС России нанесли удары по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в Николаеве и складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко под Николаевом. В результате погибли более 20 украинских военнослужащих и свыше 80 иностранных наемников, уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1 000 артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК.

«Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава», - добавил Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства безвозвратные потери украинской армии в районе населенных пунктов Берестовое и Авдеевка в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад выше 50%. Подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности. В 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады 13 военнослужащих, включая офицеров, самовольно оставили позиции из-за больших потерь и плохого снабжения.

Конашенков также рассказал, что сегодня российские военные в качестве шага доброй воли выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон.

В ходе брифинга он также рассказал, что в рамках спецоперации на Украине за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация уничтожила в воздухе два украинских штурмовика Су-25, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокационную станцию ЗРК С-300. Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников.

Ранее в сюжете «Звезды» ВС РФ показали работу артиллерии на Северодонецком направлении. Военные постоянно корректируют направление огня для наибольшей эффективности поражения позиций ВСУ.

Также командир роты комплексов РЭБ оценил эффективность работы «Красухи-4» в зоне спецоперации и рассказал о работе современных комплексов.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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