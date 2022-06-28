Плотный огонь: ВС РФ показали работу артиллерии на северодонецком направлении

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Российская артиллерия обрабатывает позиции ВСУ на северодонецком направлении. Залпы не стихают. Самоходные гаубицы 2С3 работают по укреплениям противника на Северодонецком направлении. Накануне оттуда была попытка прорыва, но она захлебнулась под огнем нашей артиллерии. Российские «Акации», так называют эти самоходные гаубицы, производят сотни выстрелов в день. Подальше от населенных пунктов, постоянно перемещаясь вдоль кромки леса для маскировки.

У каждого военного топографа есть свои секретные ориентиры на местности. Отслеживая их с помощью специального инструмента бусоли, он определяет точные координаты, на которых в данный момент находится орудие. От этих данных командир батареи рассчитывает координаты целей. После пары десятков залпов орудия обязательно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Направление, по которому работают орудия, сейчас одно из ключевых в спецоперации. Позиции ВСУ находятся сразу за рекой Северский Донец в районе населенного пункта Приволье. Левее от него Лисичанск и Северодонецк.

«Они когда отступали в сторону Красного Лимана, Приволья, о отступали вот по этой дороге», - показал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Круглый».

Густой сосновый лес. Некогда эти места были точкой притяжения школьников. Вокруг детские лагеря отдыха, которые ВСУ превратили в свои опорные пункты. За собой украинские боевики оставили многочисленные следы. Сейчас эти леса находятся под контролем луганской Народной милиции. Но то и дело в чаще происходят встречи с нежданными гостями.

Лесную тишину периодически нарушают звуки недальнего боя. Река Северский Донец. На противоположном берегу находится подконтрольная ВСУ территория. Именно в этих местах накануне и случился бой, когда боевики ВСУ группой в 100 человек попытались форсировать реку. Получили отпор и отошли, а вот бойцам ЛНР чуть поодаль отсюда перейти водную преграду удалось. Они закрепились на том берегу.