ВС РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон

Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, отметили в МО РФ.

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Российские военные выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, что вывод гарнизона со стороны ВС РФ - шаг доброй воли.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - сказал Конашенков.

Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что решение о выводе гарнизона с острова Змеиный больше не даст повода украинской стороне спекулировать на теме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», - добавил Конашенков.

В ходе брифинга он также рассказал, что в рамках спецоперации на Украине за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация уничтожила в воздухе два украинских штурмовика Су-25, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» и радиолокационную станцию ЗРК С-300. Силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине. Расчеты тяжелых огнеметных систем уничтожали опорные пункты и позиции ВСУ.

Кроме этого, Конашенков заявил об уничтожении высокоточным оружием морского базирования пункта управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов