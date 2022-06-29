Командир роты комплексов РЭБ оценил эффективность работы «Красухи-4» в зоне спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Активность военно-воздушных сил Украины в зоне проведения спецоперации практически сошла на нет. Об этом «Звезде» рассказал командир роты современных комплексов радиоэлектронной борьбы.

Во многом, небо стало безопаснее благодаря работе таких комплексов, как «Красуха-4». В зоне ее действия любая воздушная цель, будь-то беспилотник или самолет, рискуют «заблудиться» и быть уничтожены.

«Активность практически сходит на нет уже на протяжение трех месяцев. С каждым днем все меньше и меньше авиация противника пытается показаться в зоне доступности наших радаров. Потому что эффективность у нас - практически 100%», - объяснил командир роты комплексов РЭБ с позывным «Астра».

Принцип работы «Красухи» в том, что низколетящие цели в зоне ее «видимости» теряют навигацию и связь. После этого они вынуждены подниматься вверх над землей, где оказываются поражены комплексами противовоздушной обороны.