Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
Дамаск решил признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает Сирийское арабское информационное агентство со ссылкой на МИД страны.
«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - говорится в материале.
В середине месяц глава государства Башар Асад отдал распоряжение соответствующим ведомствам о начале процедуры.
Напомним, что 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик Донбасса.
В тот же день было проведено внеочередное заседание Совбеза России, после чего глава государства подписал указы о признании этих двух республик.