В стране и мире Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР Анна Назайкина Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. © Фото: Ирина Геращенко, РИА Новости Читайте нас на: Дамаск решил признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, передает Сирийское арабское информационное агентство со ссылкой на МИД страны. «Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», - говорится в материале. В середине месяц глава государства Башар Асад отдал распоряжение соответствующим ведомствам о начале процедуры. Напомним, что 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик Донбасса. В тот же день было проведено внеочередное заседание Совбеза России, после чего глава государства подписал указы о признании этих двух республик. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика