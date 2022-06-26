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Контролируемый НМ ЛНР завод «Азот» в Северодонецке сняли с коптера

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
15:13 26.06.2022
Накануне территория предприятия перешла под полный контроль НМ ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Территорию завода «Азот», расположенный в Северодонецке Луганской Народной республики, сняли с коптера. Накануне территория предприятия перешла под контроль Народной милиции ЛНР.

Ранее из подземелий завода «Азот» вывели 130 мирных жителей. Бойцы Народной милиции заняли плацдарм на территории города. Представитель НМ сообщал, что бойцы ВСУ тогда ушли в жилую застройку.

27 мая в ЛНР заявили о том, что все пути отхода из Северодонецка для украинских войск отрезаны. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко тогда подчеркнул, что любой противник, который попытается выйти из Северодонецка, будет уничтожен.

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