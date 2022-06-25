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Территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия "Азот" в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР. Кроме того, за сутки военнослужащие уничтожили свыше 300 украинских боевиков и иностранных наемников в районе Николаева.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов