В ЛНР заявили о том, что отрезали все пути отхода из Северодонецка для украинских войск

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что любой противник, который попытается выйти из Северодонецка, будет уничтожен.

© Фото: Народная милиция ЛНР

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о том, что отрезаны все пути отхода из Северодонецка для украинских войск. Об этом РИА Новости заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны», - заявил Марочко.

По его словам, существует три моста, по которым могут выйти из города украинские войска. Один из них контролируется войсками ЛНР, другой разрушен, а третий в таком состоянии, что не выдержит никакой техники.

«Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», - подвел итог Андрей Марочко.

Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры работы реактивных систем залпового огня ЛНР под Северодонецком - на них видно, как установка «Град» отправляет в сторону врага снаряд за снарядом.

Ранее в Минобороны России сообщили об итогах работы оперативно-тактической и армейской авиации за последние сутки - летчики уничтожили более 250 украинских националистов.