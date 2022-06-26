В Северодонецке вывели 130 гражданских из подземелий завода «Азот»

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В Луганской Народной республике из подземелий завода «Азот» вывели 130 мирных жителей. об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Напомним, в ходе специальной военной операции по защите Донбасса города Северодонецк и Боровское перешли под контроль сил ЛНР.

Ранее подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вклинились в линию обороны Вооруженных сил Украины в Северодонецке и заняли плацдарм на территории города. Представитель народной милиции сообщал, что бойцы ВСУ тогда ушли в жилую застройку.

Так, 27 мая В ЛНР заявили о том, что все пути отхода из Северодонецка для украинских войск отрезаны. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко тогда подчеркнул, что любой противник, который попытается выйти из Северодонецка, будет уничтожен.