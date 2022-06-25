В Европарламенте заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Как сообщил депутат ЕП, в Евросоюзе начались дебаты по данному вопросу, но стороны еще не пришли к соглашению.

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Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий Российской Федерации провозить в Калининград через территорию Европейского союза попавшие под санкции товары. Об этом сообщил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», - передает РИА Новости слова депутата со ссылкой на его соцсети.

Как пишет депутат, в структурах Европейского союза прошел ряд встреч по теме перевозки грузов с территории Российской Федерации в Калининград. Во время переговоров Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из государств, являющаяся членом Евросоюза, потребовала пересмотреть регулирование введение санкций. Как передает агентство, Ауштрявичюс не сообщил какое именно это было государство.

Как сообщил депутат Европарламента, в Европейском союзе начались дебаты по данному вопросу, но стороны еще не пришли к соглашению. Однако, в ходе встречи был представлен документ, который позволяет перевозить по территории союза из «России в Россию».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появилась информация о том, что ЕС готов учесть свои обязательства по обеспечению транзита грузов в область и не блокировать его из-за санкций. Как сообщил глава области, приоритетным решением возникшей проблемы региона местные власти считают разрешение ситуации через дипломатию.

Напомним, что литовские железные дорогие заявили о прекращении транзита ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь шла о большом перечне товаров, которые попадают под антироссийские санкции европейских стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал попытку блокировки беспрецедентной. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».