Алиханов заявил о появлении сообщений, что ЕС не будет препятствовать транзиту в Калининград

© Фото: Ministry of Culture Russia, Globallookpress

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что появилась информация о том, что Европейский союз готов учесть свои обязательства по обеспечению транзита грузов в область и не блокировать его из-за санкций. Соответствующее заявление губернатор сделал в своем Telegram-канале.

«При любом сценарии у нас из федерального центра есть необходимая поддержка. Сейчас, правда, появились сообщения о том, что европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро», - заявил Алиханов в своем видеообращении.

При этом губернатор Калининградской области не уточнил, откуда у него такая информация. По словам Алиханова, приоритетным решением возникшей проблемы региона местные власти считают разрешение ситуации через дипломатию.

Ранее Антон Алиханов назвал угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии. Согласно его словам, вероятный запрет Литвы на транзит грузов через Белоруссию представляет угрозу экономической безопасности региона.