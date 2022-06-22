Чижов назвал минимальными шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса

«Во всяком случае совершенно очевидно, что на сегодняшний день, и это подтверждено публично, что шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны»,- сказал постпред в эфире телеканала «Россия 24».

Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

По словам постпреда РФ при ЕС, на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО шансы на прорыв в этом вопросе у двух стран минимальны.

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