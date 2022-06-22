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Чижов назвал минимальными шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса

Игнат Далакян
16:54 22.06.2022
По словам постпреда РФ при ЕС, на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО шансы на прорыв в этом вопросе у двух стран минимальны.
Чижов назвал минимальными шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем саммите альянса
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Во всяком случае совершенно очевидно, что на сегодняшний день, и это подтверждено публично, что шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны»,- сказал постпред в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что Швеция и Финляндия приняли официальное решение вступить в Североатлантический альянс. Послы двух стран официально вручили соответствующие документы генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в военный блок двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям.

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