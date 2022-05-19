Турция сообщила странам НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии
Анкара проинформировала страны Североатлантического альянса, что скажет «нет» членству в организации Швеции и Финляндии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Накануне послы Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.
«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», - заявил турецкий лидер.
Ранее газета Financial Times передавала, что Анкара блокирует начало рассмотрения заявок на вступление Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора. Утверждалось, что этот вопрос будут пытаться решить дипломатическим путем между Анкарой, Хельсинки, Стокгольмом и Вашингтоном.