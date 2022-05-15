Швеция официально приняла решение вступить в НАТО
Швеция официально приняла решение вступить в НАТО.
© Фото: ТРК "Звезда"
Швеция официально приняла решение вступить в НАТО.
|
Швеция официально приняла решение вступить в НАТО
Швеция официально приняла решение вступить в НАТО.
© Фото: ТРК "Звезда"
Швеция официально приняла решение вступить в НАТО.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
16:52 В стране и мире
В Европарламенте пригрозили изоляцией Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО
16:23 В стране и мире
В Московской Соборной мечети прощаются с Ренатом Ибрагимовым
14:13 В стране и мире
Сербия намерена бороться с требованиями ввести санкции против России
13:05 В стране и мире
Президент Финляндии принял официальное решение о вступлении в НАТО
12:28 В стране и мире
СК проверит обстоятельства преступлений польских наемников в ЛНР
Популярное
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»