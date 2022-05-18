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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Анна Назайкина
09:12 18.05.2022
Ранее Владимир Путин заявил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для РФ, однако распространение блока на этих территориях повлечет ответ со стороны Москвы.
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
© Фото: Wiktor Dabkowski, ZUMAPRESS, globallookpress
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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Ранее стало известно, что Хельсинки и Стокгольм приняли официальное решение о вступление в Североатлантический альянс.

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммите ОДКБ отметил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для России, однако распространение блока повлечет ответ со стороны Москвы.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила американские власти в том, что они подталкивали Финляндию и Швецию к членству в Североатлантическом альянсе, такие действия, добавила дипломат, развязывают Москве руки.

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