Президент Финляндии принял официальное решение о вступлении в НАТО

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Правительство Финляндии официально принял решение о вступлении страны в Североатлантический Альянс. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в ходе заседания.

«Наше решение является историческим. Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», - заявила Марин.

Парламент страны обсудит решение в понедельник, 16 мая.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ниинисте. В ходе беседы российский лидер указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как каких-либо угроз безопасности Финляндии не существует.