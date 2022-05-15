Президент Финляндии принял официальное решение о вступлении в НАТО
Парламент рассмотрит решение о вступлении в альянс 16 мая.
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Правительство Финляндии официально принял решение о вступлении страны в Североатлантический Альянс. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин в ходе заседания.
«Наше решение является историческим. Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», - заявила Марин.
Парламент страны обсудит решение в понедельник, 16 мая.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ниинисте. В ходе беседы российский лидер указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как каких-либо угроз безопасности Финляндии не существует.