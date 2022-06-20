Захарова сообщила о реакции МИД РФ на запрет транзита товаров через Литву

В российском дипведомстве предупредили о возможных ответных действиях, если блокада не будет снята.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о реакции ведомства на запрет железнодорожного транзита из Калининградской области через Литву. Представителям литовской дипмиссии был заявлений решительный протест в связи с объявленной блокадой.

«20 июня в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом - без предварительного уведомления российской стороны - запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», - заявила Захарова.

Российский МИД потребовал незамедлительно снять ограничения и отметил, что действия Литвы рассматриваются как нарушающие обязательства о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России. Подобное, по словам Захаровой, можно воспринимать как открыто враждебные действия.

«Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - заявила дипломат.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной. Позже губернатор региона заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».