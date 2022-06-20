В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининград

Игнат Далакян
15:10 20.06.2022
Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении МИД РФ.
МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининград
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Российская Федерация требует от Литвы отмены введенных ограничений на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область, в противном случае Москва оставляет за собой право на ответные действия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, главе литовской дипломатической миссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. Подобные действия российское дипломатическое ведомство расценивает как враждебные.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку Литвы блокировать Калининградскую область «нарушением всего и вся».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:55 В стране и мире
ВСУ за несколько часов выпустили десятки 155-мм снарядов по Донецку
14:18 Армия
Видео
Сверкающий «Оникс»: кадры пуска ракеты комплекса «Бастион» по цели на Украине
13:30 В стране и мире
В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы
12:40 В стране и мире
Суд на Украине запретил партию «Оппозиционная платформа - За жизнь»
11:24 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении «Ониксом» станции управления «Байрактарами» под Одессой
Видео
«Грудных детей тоже расстреливали»: ФСБ публикует документы о зверствах латвийских пособников СС
Видео
В МО РФ сообщили о массовом неповиновении командованию в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ
Видео
Огненный «Ураган»: кадры уничтожения позиций ВСУ расчетами РСЗО Западного военного округа
Видео
Огромные потери ВСУ: как ВС РФ ликвидируют силы противника в ходе спецоперации
Видео
Свыше 50 генералов и офицеров ВСУ уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.