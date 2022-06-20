МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининград

Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов, говорится в заявлении МИД РФ.

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Российская Федерация требует от Литвы отмены введенных ограничений на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область, в противном случае Москва оставляет за собой право на ответные действия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Согласно заявлению российского дипломатического ведомства, главе литовской дипломатической миссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее в Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. Подобные действия российское дипломатическое ведомство расценивает как враждебные.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку Литвы блокировать Калининградскую область «нарушением всего и вся».