Непрекращающиеся обстрелы ВСУ: как Донецк пережил эту неделю

На этой неделе жителям города было рекомендовано перейти на удаленный режим работы и не выходить из домов и зданий.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Донецк уже третью неделю представляет собой фронтовой город. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Только за эти последние дни повреждено четыре тысячи зданий, пострадали и погибли десятки человек. Новый обстрел фиксируется в среднем каждые две минуты.

И если раньше украинская армия достреливала только до окраин, то теперь, после получения «натовского» дальнобойного оружия и американских гаубиц, под обстрелом оказываются буквально все улицы и районы. В городе не осталось ни одного безопасного места. На неделе жителям Донецка было рекомендовано перейти на удаленный режим работы и не выходить из домов и зданий.

Цели и задачи националистов понятны - запугать людей, а также оттянуть союзные силы от важнейшего направления Славянска и Краматорска. Потому что как только те будут взяты - серьезных укреплений в Донбассе больше не останется, и Народная милиция возьмется за Авдеевскую группировку, которая сейчас в агонии и обстреливает Донецк.

О том, как жители столицы Донецкой Народной Республики переживают удары украинских военных, - в репортаже Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой»