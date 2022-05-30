В ДНР сообщили, что обстрел Донецка был совершен из гаубиц М777 производства США

При этом школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью, отметили в ДНР.

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Донецк обстреливался из 155-мм гаубиц М777 производства США, заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

«Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм - это американские гаубицы», - сказал он в эфире Первого канала.

По словам Безсонова, школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью.

Ранее «Звезда» опубликовала эксклюзивные кадры с последствиями обстрела столицы Донецка. В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате обстрела погибли пять человек. Еще 16 человек получили ранения.

М777 - американские 155-мм гаубицы. Максимальная дальность стрельбы стандартными снарядами составляет 25 и 30 километров, специальными - около 40 километров. Гаубица имеет высокоточную цифровую компьютерную систему управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные с беспилотников. Гаубицы М777 и боеприпасы к ним поставляют Украине США и Канада.