Пошел пакет, покидаем позиции: работа «Града» НМ ДНР по позициям ВСУ под Авдеевкой

По словам командира НМ ДНР, подразделения ВСУ здесь воюют так, будто их заставляют из глухой обороны проводить самоубийственные контратаки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кусов внял на видео кадры работы РСЗО «Град» Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые ведут огонь по позициям ВСУ недалеко от Авдеевки. После выстрела журналисту пришлось спешно покинуть место расположения орудия - украинские войска, скорее всего, обнаружили позиции НМ ДНР. По словам командира Народной милиции, подразделения ВСУ здесь воюют так, будто их заставляют из глухой обороны проводить самоубийственные контратаки.

«16 километров до Авдеевки, а до позиций на фронте и того - считанные сотни метров. Противник на, скорее всего, уже обнаружил и нам придется быстро покидать позицию», - рассказал корреспондент.

Также Кустов пообщался с бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики. Беседа прошла в нестандартном для журналистов, но привычном военным антураже - прямо в окопе.