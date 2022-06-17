ВСУ в течение получаса выпустили 40 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Донецку

Как сообщает СЦКК, были обстреляны Киевский и Куйбышевский районы города.

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Украинские войска силами артиллерии обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По сообщениям СЦКК, опубликованным в Telegram-канале, в течение получаса по Киевскому району города было выпущено тридцать пять снарядов «натовского» калибра 155 мм. О пострадавших пока ничего не известно.

По данным представительства, обстрелы начались в 19:15 (по московскому времени). Кроме того, украинскими войсками было выпущено пять снарядов того же образца калибра по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был поврежден газопровод. Артиллерия бьет и по Киевскому району города, в связи с этим остановлено движение общественного транспорта, людям приходится прятаться в подземных переходах.