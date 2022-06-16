Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела центра города ВСУ

Кроме этого, было повреждено остекление окон нескольких местных домов.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстреле центра столицы ДНР, в результате которого пострадали несколько человек.

«Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что один из боеприпасов разорвался в другой части Донецка, на улице Уральской, в районе 82-й школы. В результате обстрела был поврежден частный автомобиль, его хозяева не пострадали, передает РИА Новости.

Несколькими днями ранее Донецкая Народная Республика запросила у России дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов Донецка. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, «Киев перешел все грани при последних обстрелах Донецка».

Тринадцатого июня на протяжении всего дня украинские военные беспорядочно били по центральным и спальным районам, больницам, рынкам, роддомам, станциям обслуживания городского транспорта. За день было выпущено более сотни ракет из РСЗО, десятки снарядов из гаубиц. Сообщалось о десятках убитых и раненых.