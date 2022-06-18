Крах однополярного мира: главное из выступления Путина на ПМЭФ

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Тема Украины стала одной из основных во время дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Главным событием стало выступления президента Владимира Путина, сначала на пленарном заседании, затем в ходе дискуссии. Президент говорил, что мир вошел в эпоху необратимых перемен, когда однополярный мир рухнул и разобрал ошибки Запада, которые тот пытается свалить на Россию под любым предлогом, включая абсурдные. Он назвал приоритетные направления в развитии, целей которого наша страна будет достигать в сотрудничестве со всеми, кто убедился в ее возможностях.

«Будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях. Но, в конечном итоге, только от людей которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к их выбору», - заявил Путин.

Россия продолжит защищать интересы Донбасса. Но будущее Народных республик будет зависеть от их жителей. Ситуация вокруг ДНР и ЛНР - одна из главных тем пленарного заседания с участием президента России. Оно длилось почти четыре часа. Вопросы, которые поднимались за это время, требуют особого внимания.

«Киевские власти отказались выполнять минские соглашения. Тоже нормально для кого-то оказалось и подвели к сегодняшней ситуации, вот из-за чего все произошло. Боевые действия - это всегда трагедия, но просто это вынужденные действия с нашей стороны», - констатировал президент.

Атаки Киева на Донбасс становятся жестче. Из раза в раз ВСУ выбирают мишени, где находится мирное население. Бьют без разбору - по жилым кварталам, рынкам, школам и даже роддомам. Но вместо удара по украинским центрам принятия решений Россия выбирает другую тактику, Владимир Путин объясняет почему.

«Мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Конечно. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации военных действий. Это первое. Линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, является серьезным укрепрайоном. Но штурмовать эти укрепрайоны по мнению военных специалистов, несмотря на удары по городу, нецелесообразно. Это приведет к большим потерям со стороны атакующих сил. По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл этим укрепрайонам», - объяснил глава государства.

Действия России полностью соответствует международному праву - продолжает президент. В отличие от, например, действий Запада в Ливии или в том же Ираке, где погибли десятки тысячи человек.

«Пришли и просто разбомбили страну. То же самое и в Ливии сделали. Почему? Потому что считают, что назначили себя представителями Господа Бога на Земле», - предположил Путин.

Необходимость поддержки Донбасса очевидна. Однако опираясь на устав ООН, президент Казахстана, который также участвовал в пленарном заседании заявил: признание республикой независимости ДНР и ЛНР маловероятно.

«Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана не упомянул, что Россия имела право признать независимость республик Донбасса также по уставу ООН. Чтобы отстоять свою безопасность на фоне возрастающих рисков и угроз у границ. Не реагировать на то, что на Украине страны блока НАТО начали создавать антироссийский плацдарм, было невозможно. Россию, отмечает Путин, просто подтащили к этой черте.

«Ну-ка попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-то на границе с США в Мексике. Понимаете что будет? Почему-то никому в голову не приходит что-то подобное делать в Америке. Мы в свое время убрали даже наши военные базы с Кубы. Никто даже на это не смотрит», - удивился президент.

Президент, подчеркнул, некоторые западные политики ведут себя безответственно. С их стороны все чаще звучат рассуждения о возможности ядерной войны. Подобные выпады, заявил Владимир Путин, не останутся без внимания.

«То один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне. Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это, говорят: "А вот Россия угрожает". Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется, для защиты нашего суверенитета», - предупредил российский лидер.

При этом, Россия неоднократно пыталась создать условия для благоприятных отношений с Украиной, но в ответ получала лишь пренебрежение.

«Какими бы прозападными не были руководители украинские, Ющенко и Тимошенко, мы со всеми нормально работали. Они же абсолютно прозападные были. Тот же самый, так называемый, цивилизованный выбор. Какой там выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках», - возмутился Путин.

Президент заявил, что Россия не против возможного расширения Евросоюза за счет Украины. Вступать или нет в экономическое объединение - суверенное право любой страны. Но в случае с Украиной все может обернуться еще большей зависимостью от Запада.

Разбазарили то, что было создано за предыдущие десятилетия - основные отрасли промышленности, они практически перестали существовать. Это очень печальная вещь и дело даже не в ситуации военной сферы и нашей спецоперации. Дело в структуре самой экономики Украины. Ну, сельское хозяйство там еще существует, но все остальное в очень тяжелом положении. Лес, пшеница и кукуруза - все, что нужно Западу от сотрудничества с Украиной. Остальное - не интересует.

«Авиация кому нужна украинская? Да никому. "Боингу" что ли нужны украинские конкуренты? Ну бред. Мы исходим из того, что рано или поздно ситуация нормализуется, мы заинтересованы в том, чтобы у всех наших соседей было процветание и тогда неизбежно, я хочу чтобы всем было понятно, неизбежно восстановление отношений», - объяснил президент.

Разрушительная политика Запада причиняет не мало страданий - в перспективе миру может грозить продовольственный кризис. Но Россия готова помогать. В первую очередь - африканским государствам и региону Ближнего Востока.

«Ситуация на мировых рынках усугубляется - еще раз подчеркну, совершенно не по нашей вине. Все началось с накачки денежной массы экономик западных, потом усугубили санкции против России», - отметил Путин.

Влияние антироссийских санкции в первую очередь ощутили на себе инициаторы ограничений. Не исключено, что многие европейские партнеры вернутся на российский рынок. Российская экономика останется открытой для всего мира, подчеркнул президент.

«Если так вот будут себя вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с рынка, в том числе и продовольственные товары к себе домой - проблемы будут нарастать», - заверил глава государства.

Несмотря на ситуацию вокруг Украины, созданную руками Запада, Россия готова выстраивать отношения с другими государствами.

«Что касается будущего. Во-первых, мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события. А второе - гарантией нашей безопасности могут быть исключительно армия и флот», - уточнил президент.

Реакция Запада на заявления президента России, последовала еще до того, как закончилось пленарное заседание. В заголовках американских СМИ - то, что обеспокоило США в первую очередь: антироссийские санкции им не помогли. Те иностранные обозреватели, что присутствовали на заседании очно, признаются - на многое они взглянули по-новому.

«Все проходило в формате обсуждения, очень честного, о ситуации, о реакции на попытки Украины вступить в Европейский союз, о перспективах нового мира. Это была очень интересная, хорошая и сильная речь о жизни в России, доверии к ней, перспективах инвестиций», - поделился впечатлениями политический обозреватель Ганс Фрей.

Заседание Петербургского международного экономического форума - площадка для открытого обсуждения всех стратегически важных тем. Не зря название юбилейного форума «Новый мир - новые возможности». Ожидается, что итогом делового события станут не только сотни многомиллиардных соглашений о сотрудничестве компаний, но и осуществление принципиально новых подходов для развития экономик государств.