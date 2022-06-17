Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

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Президент России Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Он сделал это в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.

«Все задачи спецоперации безусловно будут решены», - подчеркнул Путин.

Зал встретил это заявление аплодисментами.

Также президент России заявил, что популярный на Западе термин «путинская инфляция» рассчитан на тех, кто не умеет читать и писать.

Кроме этого, Путин отметил, что Соединенные Штаты могут в любой момент украсть чужие деньги.